武漢肺炎：華客瘋狂掃口罩　全球缺貨難防疫

武漢肺炎大爆發，向全球擴散。中國民眾搶購口罩防疫，尤其是中部城市缺口罩，內地人紛紛在日本、澳洲、泰國、馬來西亞、南韓等地實地掃口罩，令多地口罩存量供不應求、貨架被洗劫一空，如同他們到外國搶購奶粉一樣；有輿論質疑沒有口罩又如何防疫。

日本近年吸引內地客前往旅行購物，口罩近日成為搶購目標。東京成田機場上周四（23日）有華客掃貨式狂買口罩，情況誇張。另有日媒引述藥妝店員表示，不少旅客都會一次過買15盒口罩，數量是平時的4至5倍，不少店舖擺放口罩的貨架都空空如也。有店家坦言，口罩生產速度趕不上需求，預訂了的只有一半送了貨。

在澳洲，悉尼、墨爾本、布里斯班、珀斯、阿德萊德、坎培拉等主要城市的全國最大連鎖藥房「Chemist Warehouse」的口罩已全部售罄，悉尼多間分店更貼出英文及簡體字對照的告示，提示顧客「我們沒有口罩，已經賣光了！」。

有店家直指，口罩需求太高，他們都不知何時才返貨；除了口罩，手部消毒劑亦缺貨。有專家要求政府釋出緊急儲備中的1000萬個醫療用口罩，以解燃眉之急。

南韓首爾近日亦有大批華客排隊買口罩及洗手液，大部分商店已經缺貨。有便利店過去一周的口罩銷售量比平常急增10.8倍，網購平台的口罩銷量較上周猛增9118%，數字十分誇張。

在馬來西亞、泰國等地亦出現中國旅客搶口罩的現象。馬來西亞傳媒指，市面上的口罩在短時間內被各國旅客及本地人一掃而空，從年三十（24日）開始斷貨。有新山的商店店主表示，開舖短短兩小時就有約百名顧客詢問是否還有口罩。

面對口罩缺貨潮，不少歐美國家都人人自危，購入口罩以備不時之需。在美國三藩市灣區，以至德國柏林、法蘭克福等主要城市的口罩都售罄，貨架被清空。