小食店爆炸致9死 負責人因安全疏忽被刑拘

江蘇無錫市錫山區去年10月13日有小食店因氣體爆炸，造成9死10傷。市政府近日公布調查結果，指事件因石油氣鋼瓶的連接頭脫落，氣體洩漏遇上雪櫃啟動時的火花而引發爆炸。店舖負責人等6人，目前因涉嫌危險物品肇事罪被刑事拘留。

內媒周二（28日）報道，調查報告顯示，店舖建築物以2間門面房，由東、西兩部分構成，主要為磚頭建成；店舖1樓東面為氣瓶間，2樓為經營店面，3樓為員工宿舍，4樓用來擺放傢俬。爆炸發生後，因建築多側牆體受破壞而致9人死亡。

經調查，事故因小食店氣瓶間一液化石油氣鋼瓶使用不合格的調壓閥，導致出口壓力過大，加上軟管與集氣包連接的卡箍缺失，導致連接接頭脫落，大量洩漏、積聚石油氣，與空氣混合形成爆炸性氣體。調查組認定，這是一宗生產安全責任事故。

經查，店舖負責人金以明以虛假的房屋性質證明取得小食店的營業執照，在日常經營管理授權店長，即其表姪女婿胡清福全權負責。但因食店安全管理嚴重缺失，住宅作用作餐飲場所開展經營活動；又將氣瓶間設置在民用住宅房內，嚴重違反安全管理制度及未落實燃氣管理制度等，遂對有關人士刑拘候審。