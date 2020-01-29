韓籍男星赴台被騙案 「經理人」被限制出境8個月

29歲的南韓藝人宋讚養早前赴台灣發展，卻被冒認娛樂公司高層的經理人李湘瑋威逼，與其彭姓女友拍性愛影片及淫照。該案於日前作出一審判決，李因強制罪及詐欺、恐嚇罪分別判處有期徒刑9至10個月；法院更在近日裁定李限制出境、出海8個月。

台媒周二（28日）報道，事緣於2017年7月，宋讚養來台發展後在社交平台徵求在台經理人，李湘瑋遂佯稱在台灣影劇圈高層而簽下經紀合約。至同年12月，李發現宋與彭女交往後心生嫉妒，威逼宋、彭拍下性愛等不雅影片。

李湘瑋由前年2月至6月期間，多次要求宋提供4部性愛影片及宋的10多張自慰照片，事後更自行建檔欣賞，還以協助宋在台事業為由，要求彭女提供30多萬新台幣（約7.9萬港元）資金。

台北地院去年12月依強制罪判李徒刑10月，另依詐欺、恐嚇罪判刑9月，另罰款27萬元（約7.1萬港元）；宋男提出民事求償。法院在去年12月裁定李湘瑋交保後，並限制出境、出海，合議庭認為李男過去曾有頻繁出入境紀錄，怕有逃亡之虞，遂於日前裁定李男限制出境、出海8個月。