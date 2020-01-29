武漢肺炎：殯儀館炒賣服務　運送火化確診死者叫價1.2萬人仔

武漢肺炎疫情導致全國市民緊張，惟有商家趁疫情爆發賺錢。有武漢市民上周六（26日）向內地傳媒反映，指其家屬因肺染去世，但當地殯儀館先稱沒有車輛接送，最後竟花費1.2萬（人民幣‧下同，約1.37萬港元）才透過一殯葬中介公司完成運送和火化。當地政府得悉事件後，指即日起，對有關新型肺炎的逝者遺體火化免收費用。

死者家屬羅敏表示，家人在上周四（24日）過身後，欲聯繫殯儀館準備安排後事。惟武漢市共4間殯儀館，其中三間均拒絕接受因新型肺炎而死的遺體，只有漢口殯儀館能接收。但家屬事後聯繫後者殯儀館，「從早上6時打到晚上10時，一直說沒有車」。

羅敏最後找當地一殯葬服務公司，但對方竟要價1.2萬元，服務內容包括運送遺體、火化和骨灰裝盒；「從我家到殯儀館一共半個小時的車程，竟然這麼貴，但又不能把遺體一直放在家裏」。涉事殯葬服務公司相關負責人解釋，此前公司運送遺體收費約4000元（約4566港元），但現因非常時期怕被感染，所以起步價都在1萬元（約1.14萬港元）以上。

漢口殯儀館事後並沒有就當日事件正面回應，只指出在疫情期間去世的人，家屬應先到醫院開死亡證明，並註明死因是疑似肺炎，遂到社區衞生院或防疫站對遺體做雙重消毒，之後再聯繫運送遺體。而過程中家屬不能跟車，並需15個工作天後再來殯儀館辦理繳費；並強調只要符合條件並辦好手續，漢口殯儀館都會接收。

武漢市民政局相關負責人表示，得悉事件後已第一時間責成相關處室到漢口殯儀館了解情況，並聯繫當事人核實；若發現工作人員存在「庸懶散」或損害群眾利益的行為，將依法依規、從重從快嚴肅問責；另對藉機加價、敲詐勒索等擾亂殯葬市場的中介公司，將及時轉交公安、市場監管等部門依法查處，退還所收費用。該局另對因工作不到位給逝者親屬造成的不便表示歉意。

據資料顯示，武漢市曾於2016年被內媒爆出當地的殯葬系統黑幕，當中漢口殯儀館更以3倍價錢炒賣骨灰壇盒，對外界曾售1.98萬元（約2.26萬元）的高價。經查後，武漢市民政局原副局長、三地6位館長及3位副館長涉案，爆出從骨灰盒、棺材至火化爐經營等殯儀館工程建設，多個環節都出現行受賄現象。