武漢肺炎：河源及茂名首現確診個案　全省累計241例

武漢肺炎疫情席捲全國，廣東省衞健委周三（29日）公布，全省確診個案新增51宗，河源及茂名首次出現確診個案。目前，全省有重症22宗、危重症9宗，無死亡個案，累計5人出院。為減輕定點救治醫院的負荷，深圳市衞健委宣布設立第2病區，治療排除感染武漢肺炎，但仍在生病的病人。

廣東省確診病例中120人為男性，121人為女性，年齡介乎11個月至85歲。確診地域方面，廣州及深圳各63宗、佛山18宗、珠海14宗；惠州及中山各12宗、陽江10宗；東莞及湛江各7宗；汕頭、清遠及揭陽各6宗、肇慶5宗；韶關及梅州各4宗、茂名2宗、河源及汕尾各1宗。深圳市衞健委主任羅樂宣表示，已啟動抗愛滋病藥物克力芝和抗流感藥物法匹拉韋，用於武漢肺炎的抗病毒治療臨床研究

廣東省政府周二（28日）宣布，全省各類企業復工時間不得早於下月9日，但供水供電、公共交通、醫療器械生產、食品生產、物流運輸，以及其他涉及重要國計民生，供港供澳及特殊情況急需復工的企業除外。省內中小學、幼稚園於下月17日前不開學，大專院校、中職學校及技工院校，於下月24日前不開學。