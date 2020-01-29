武漢肺炎：督查組要求醫院盡收病人　第二批醫療隊將抵達

湖北武漢多間醫院早前人滿為患，無法收治大批確診武漢肺炎的病人。武漢市政府周二（28日）成立專項督查組，深入基層一線，要求各醫院按照「應住盡住，應收盡收」的要求，盡快解決問題。

專項督查組由武漢市委政法委、信訪局牽頭成立，把全市15個區劃分為漢口、武昌及漢陽3大片區。督查組將逐一排查感染患者未能及時收治入院的情況，並深入基層一線，對照人員逐一核實。

此外，除夕夜（24日）抵達武漢的3支解放軍醫療隊，目前已全部進入指定的定點醫院一線科室。官方報道，擔任此次軍隊前方指揮協調組長是軍委後勤保障部副部長、紀委書記李清傑。他曾參與沙士醫療救治、汶川地震救災等。

來自新疆、甘肅、廣東及上海第二批21支醫療團隊，共計2287名醫護人員，已出發前往湖北。廣東、浙江、天津及上海等8個省市已組建第二批醫療隊，其1137人支援湖北。目前，全國26個省區市、3支部隊醫院共計52支醫療隊、6097人已在湖北支援，其中1535人調配予黃岡、鄂州及襄陽等醫護不足的城市。