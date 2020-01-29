武漢肺炎：一家6口全部確診　8個月大女嬰中招

網傳涉事屋苑單位被隔離的相片，有保安在大門前幫來訪者登記。

安徽省衞健委周三（29日）發布疫情通報，指黃山市新增3宗武漢肺炎確診病例，其中一名患者為8個月大的女嬰。疫情防控指揮部其後公布詳細病情，指3名患者均是前一天歙縣前3宗確診病例的同一家人，屬於家庭聚集病例。

通報指，病例中36歲的顏某與35歲的汪某為夫妻，與64歲岳父3人一同在周二（28日）確診；其後，顏某的58歲岳母，以及顏某分別10歲及8個月大的子女均在翌日確診。當中8個月大女嬰，與父母有密切接觸史，在周日（26日）入院隔離時無明顯病症；因女嬰兒年幼，院方未有進行胸部影像檢查，至周三檢測後確診。

患者一家6口在上周三（22日）自駕遊從武漢返回黃山市歙縣徽城鎮練江花園家中。3日後，汪某、顏某某及汪父均分別出現發燒、鼻塞、流鼻涕、咽痛等病症，上述病例已排查出24名密切接觸者，其中歙縣16人、縣外8人，當中13人目前未出現不適症狀，並已通報縣外的衞生健康部門。疫情防控工作指揮部亦於周日對練江花園涉及單位3戶11人進行居家隔離觀察和消毒。