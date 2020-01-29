武漢肺炎：台灣今起電子監控隔離人士　違者強制安置

大陸武漢肺炎持續擴散，台灣周二（28日）出現首宗本土感染病例，確診個案增至8宗。台疾管署疫情指揮中心宣布，自周三（29日）起對2000多名居家隔離者展開電子監控，一旦擅離居所將立即連線警方部門，要求強制隔離。

衞福部長陳時中表示，因應近日正被醫學觀察的監測者依法外出的情況，導致疫情進一步擴大，遂加強電子監控能力，所有被監控者均需配戴有關配備，以便掌握是否隨意外出，違者將立即強制隔離安置，並予以相關處分。

監控對象包括曾與確定病例接觸者、有湖北旅遊史的無症狀者，必須居家隔離、自主健康管理14天。隔離者將獲一部具定位功能的手機每天匯報，該手機亦會用作監控是否有人訪視隔離者。而具感染風險者分為5類管理，包括「居家隔離」、「健康關懷」、「自陸港澳入境、有呼吸道症狀的旅客」、「通報個案檢驗結果為陰性」、「中港澳入境，但沒有症狀的人」。

針對日前有旅客對執勤檢疫員警咳嗽，且敷衍填寫健康聲明卡的情況，陳時中表示在若有旅客不配合檢查，要求一律拘捕依法處理，強調防疫不能當兒戲，要嚴密把關避免任何漏洞。