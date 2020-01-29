武漢肺炎：北大最新研究　咳藥水有望治肺炎

湖北武漢肺炎疫情持續，確診人數急增。北京大學近日發表最新研究，指篩選2674種上市藥物及1500種中藥提取物後，發現多種有望治療新型肺炎的潛在藥物，包括常用於治療異常痰液分泌及排痰功能不良的咳藥水沐舒痰（Mucosolvan）。

北京大學基礎醫學院研究團隊上周六（25日）宣布，了解新型冠狀病毒2019-nCoV的功能性受體後，研究人員採用自主研發的人工智能藥靶篩選系統，針對多種已上市的藥物，以及1中藥提取物進行藥物篩選，最終發現多種有望治療新型肺炎的潛在藥物。

此外，中國科學院上海藥物研究所同日亦宣布篩選出一批具有潛力的藥物。研究團隊測定了新型冠狀病毒2019-nCoV的水解酶（Mpro），從中獲得高分辨率晶體結構，再利用虛擬篩选和酶學測試，篩選出30種可能有治療作用的藥物，包括12種抗HIV藥物、2種抗呼吸道合胞病毒藥物以及幾種活性天然產物和中藥。

中科院武漢病毒所周三（29日）指出，目前已篩選出了幾種有潛在臨床應用價值的藥物；而在動物模型方面，已基本完成小鼠和非人靈長類動物模型的建立，將為後續研究提供關鍵支撐。