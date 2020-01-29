武漢肺炎：防疫工作敷衍塞責　6省市20官被罰

湖北武漢肺炎疫情蔓延全國，引來各界關注。天津、湖南、湖北、河南、浙江和安徽6個省市，近日至少有20名官員因防疫失職被問責。官員被處分原因多為隱瞞家屬從武漢返鄉訊息、將疑似病例患者送到其他醫院求醫、在社交平台發布不實疫情訊息等。

天津市衞健委二級巡視員王增田，早前在武漢肺炎防控工作中嚴重失職塞責，造成嚴重不良影響，周二（28日）被撤職及處以留黨察看兩年。在上周五（24日）萊蕪區市監局黨組書記、局長姚眾，被通報批評。

湖南湘岳醫院周六（25日）派救護車未將疑似病例患者送到隔離醫院，增加病毒傳播風險，5名官員被問責，其中省血吸蟲病防治所副所長丁國建被停職，接受調查。岳陽市平江縣有5名官員未有嚴格監察從武漢返鄉的民眾情況，被當局立案調查。

另外，湖北一名村幹部擅離工作崗位，被免除職務；河南有3名幹部違規參與或組織聚餐被通報批評；湖南一區衞健局局長對疫情通報不及時，被停職調查。

最高檢周一（27日）發布工作通知稱，嚴懲未及時防控造成疫情擴散等失職犯罪，根據相關規定，嚴懲隱瞞、謊報疫情，在疫情防控期間哄抬物價、牟取暴利，嚴重擾亂市場秩序或製售偽劣防護產品或藥品的犯罪行為。

中央委員會組織部日前發通知，要注重在疫情防控一線考察識別領導幹部，重點考察是否把疫情防控作為當前最重要工作，有否堅守崗位、靠前指揮，是否嚴密細致做好疫情監測、排查、預警、防控等工作；並向失職的官員問責。