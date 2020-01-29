武漢肺炎：孕婦患重症肺炎12日後亡　肺部變白

湖北武漢肺炎由最早病例出現至今已造成逾百人死亡。家住黃岡市、32歲女子翁秋秋在月初得悉自己懷孕，原本與丈夫、女兒過着平凡幸福的日子，未料被疫情波及，成為死亡病例中的一人。翁在患病12天後，因無力負擔醫療費用只好被迫放棄治療，惟死因是與疫情無關的感染性休克、重症肺炎。

據翁秋秋丈夫陳勇憶述，妻子在1月9日疑患感冒，吩咐他回家途中購買感冒藥及驗孕棒，遂得悉妻子懷孕的喜訊。原以為準備迎接家庭新成員，5歲女兒正式成為姊姊，未料翁秋秋在本月10日凌晨發高燒超過攝氏38度，隨即送院診治。所幸初步診斷為喉嚨感染發炎，只需服用退燒藥物。

陳勇原欲原常兩日後與妻女回鄉過節，意想不到的是妻子病況急劇惡化；翁秋秋在10日晚輾轉多間醫院，終轉至武漢一家醫院，並於翌日凌晨搶救後轉進重症監護室，很快就被隔離。陳勇表示，當時醫院已經很多病人，但未知新型肺炎爆發的情況；而當時醫生更指出，妻子的肺部被病菌感染，「肺部全變白了」。

為了妻子的醫療費用，陳勇四出借錢籌來20萬元人民幣（約22.8萬港元），惟翁秋秋病情至本月21日未見好轉，持續惡化得特別快，其手腳發紫且情況不容樂觀。陳勇與岳父商量下，最終簽下放棄治療的同意書，陳勇與翁秋秋隔離7、8天後，一直未見過妻子，沒想到再見的時候，對方已運至火化成一壇骨灰；另包括寫着重症肺炎、呼吸衰竭、感染性休克死因的死亡證明。

陳勇表示，他在妻子過世後到殯儀館領取骨灰盒，同日見到有十多個人一同排隊；不久後武漢、黃岡等市都陷入封城，他才驚覺妻子的死或與武漢肺炎有關，惟至今已難以追溯兩者關係，但見出現部分患者治癒出院的個案，自己一直後悔當時放棄治療的決定。