世衞：武漢肺炎死亡率約為2%　周四再議是否列國際緊急事件

世界衞生組織突發事件執行主任瑞安（Michael Ryan）周三（29日）表示，武漢肺炎大部分患者多數症狀輕微，相比起沙士的10%死亡率，武漢肺炎的約為2%。

瑞安在日前到訪北京之後回到瑞士日內瓦，周三舉行記者會講述武漢肺炎的情況。他表示，現時疫情仍然集中在武漢以及湖北省，但承認相關資訊不斷更新，「每小時都在改變」。他指出，中國為應對這不尋常的疫情，採取了不尋常的措施。

在瑞安見記者前，世衞發出聲明，稱其緊急顧問委員會周四（30日）將會再次開會，討論是否將武漢肺炎疫情列為國際公共衞生緊急事件，以及應該對處理疫情提出何種建議。瑞安稱，武漢肺炎在中國以外的地方出現人傳人病例，引起極大關注，是世衞再次召開專家會議部分原因。世衞總幹事譚塞德亦指，德國、越南和日本出現的人傳人個案令人憂慮，會再次考慮疫情是否構成國際公共衞生緊急事件。

周四將是世衞近一周內第3次再開會討論武漢肺炎疫情。世衞上周兩次開會後，決定暫時不把武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件，惹來質疑；後來，又在周日（26日）的最新報告中「認衰」，承認在上周四至上周六（23日至25日）的武漢肺炎最新情況報告中，將武漢肺炎的全球風險列為「中等」是用錯字眼，疫症的全球風險應該屬於「高」。