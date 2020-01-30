武漢肺炎：醫院對接殯儀館　家屬與疫亡者不能見最後一面

湖北武漢肺炎肆虐，周三（29日）更有肺炎疫亡者家屬爆出，殯儀館乘機斂財，收取高額的運送屍體費和火化費。武漢金銀潭醫院院長張定宇當晚接受官媒採訪，指醫院會在保證疫亡者尊嚴和不污染其他環境的情況下，處理死者遺體，但家屬將不能見到疫亡者最後一面。

武漢市其中一間專門收治新型冠狀病毒肺炎患者的金銀潭醫院，截至周三晚上8時，已累計有40名疫亡者。張定宇表示，作為一間收治傳染病的醫院，院方已有一套處理該類遺體的方法，相關的醫護平時就有進行有關的訓練。疫亡者遺體會交由與醫院對接的殯儀館處理，其間不會讓家屬接觸遺體。

另外，對於武漢肺炎患者的生活護理及醫療護理，都會由相關醫護處理。一些病人吃剩的食物，以及他們的生活垃圾，醫院會集體清運，由病房運到垃圾暫存室，確保病人在一個完全密閉的空間內。

張定宇又表示，由於目前還沒有針對武漢肺炎的特效藥，而病毒性疾病都是自限性疾病，醫院只能對患者進行對症治療和輔助治療，這些治療都只能幫病人度過炎症期。截至目前，康復病人出院後，會度過一段時間的臟器纖維化，以及纖維化的吸收的過程，恢復相對較樂觀。