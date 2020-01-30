武漢肺炎：官員外洩肺炎患者及家屬私隱　遭立案調查

武漢肺炎疫情嚴峻，以湖北省最甚，他省市民人心惶惶，紛紛嚴防死守。湖南益陽市周二（28日）爆出一份患者及其家屬的名單，內更附上他們的個人資料。經查，該名單由益陽市赫山區衞健局黨組成員、副局長舒慶國，私自傳出。市紀委監委決定對舒慶國立案調查；另對轉發名單的龍洲小學教師徐燕通報批評。

事發於當日，一個屋苑的業主微信群內，有人發布一篇名為《關於益陽市第四人民醫院報告一例新型冠狀病毒感染的肺炎病例的調查報告》，曝光了一名章姓武漢肺炎患者及其11名親屬的私隱信息，並引起大量轉發和評論，引發部分市民恐慌。

經查明，舒慶國將涉事文件轉發給赫山區財政局財評股工作人員段君飛，段君飛通過微信將文件轉發給赫山區財政局監督股股長鄧偉，鄧偉再將該文件轉發至其親戚群組，最終由徐燕轉發至廣電家園業主群，該群共有成員245人，隨後文件被大規模轉發散播。

市紀委監委調查認為舒慶國等人，將屬於內部工作文件的調查報告，轉發給無關人員，導致文件洩漏，違反疫情防控工作紀律並侵害他人私隱，造成嚴重社會影響，故對涉事人員進行上述處理。