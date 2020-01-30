武漢肺炎：市民拒隔離抗檢疫　毆打工作人員雙雙被拘

武漢肺炎疫情嚴重，內地各地政府均有出台防疫措施，但亦有市民不配合防疫。山東博興縣公安局周三（29日）通報，一名曾途經湖北省的張姓男子，不僅拒絕居家隔離措施，更夥同另外兩人毆打前往遊説的政府工作人員，目前三人均被刑拘；另湖北省十堰市得胜鎮政府在為來往徒人宣傳防疫及量體溫時，一名男子搶奪體溫計，並當眾毆打工作人員，最終被處以行政拘留10日，罰款500元人民幣（約585港元）。

事發於周一（27日），博興縣店子鎮政府兩名工作人員到辛張村告知曾途經湖北的張某鑫，要在家隔離，張拒絕配合，出言辱罵鎮政府人員，更與另外兩人將鎮政府人員拖入家中毆打，導致其中魏姓政府工作人員面部多處受傷。事後，警方以毆打國家工作人員罪，將3人逮捕。

另外，十堰市竹山縣一名劉姓男子周日（26日）上午9時，在花西路口以走親訪友為由，不聽鎮政府防疫人員勸阻，搶奪醫護人員體溫計，且拒絕配合檢查。鎮政府官員夏海濤上前阻止時，被劉男打傷面部。隨後，劉男公然撕毀公安機關設立的警戒標識。警方以他拒不執行緊急狀態決定、命令，對其進行處罰。