武漢肺炎：父疑似感染被隔離　腦癱青年獨自在家6日死亡

湖北黃岡是省會武漢以外，另一個武漢肺炎重災區。黃岡紅安縣一名農民早前由武漢回鄉過年，因懷疑感染被隔離，期間17歲的腦癱長子被獨留在家6日，於周三（29日）去世，死因未明。死者的二姑透露，侄子去世前一天滿身都是髒物且不願進食，紅安縣政府及縣委已成立調查組調查事件。

49歲的鄢小文早年喪妻，他與長子鄢成及11歲自閉症幼子，本月17日由武漢回到紅安縣華河鎮鄢家村過年。回到家鄉3天後，鄢小文因低燒以為患上感冒，前往村衞生室接受輸液。至武漢於上周四（23日）因疫情封城後，鄢小文成為重點觀察對象，鎮衞生院檢查後認為鄢小文疑似感染，於是把他連同沒有任何病徵的幼子轉往另一處衞生院隔離。

令鄢小文放心不下的是四肢癱瘓的鄢成獨留家中，他當時沒有發燒，但需要別人餵食及全天候照顧。鄢小文特地向武漢公益組織「蝸牛家園」求助，由對方向湖北省殘聯滙報。在湖北省殘聯過問下，紅安縣殘聯找到鄢家村村委會，要求每天向鄢成每天送一頓飯。

「蝸牛家園」負責人朱文沁透露，鄢成除了癱瘓，不會說話，只會簡單喊「媽媽」。她引述村委會幹部稱，鄢成在上周五（24日）及周日（26日）曾吃過東西，村醫於周二（28日）餵他兩杯氨基酸。周三當天，村委通知朱文沁打算把鄢成送往酒店隔離，但同日下午傳出鄢成的死訊，令朱文沁及鄢小文錯愕不已。

鄢成的二姑表示，曾替侄子更換尿片，但周二再次探望時，發現他躺在躺椅上，頭懸空着，咀巴和臉上都是髒物，被子裏面也是。更換尿片及清理乾淨後，二姑餵鄢成喝水及吃了小半杯米飯，其後不再進食。華河鎮政府工作人員證實事件，但否認有人疏忽照顧鄢成。