武漢肺炎：日灌25公斤水治病　中年漢康復出院

江西萍鄉一名男子月初確診患上武漢肺炎，入院治療後在本月21日出院，成為萍鄉首名痊癒出院的武漢肺炎確診病人。事主日前透露，與病魔搏鬥期間，連續6天6夜發高燒，每天狂灌25公斤水，最終成功戰勝病魔。他在出院時更舉起醫護人員的手，高喊：「我好啦！我真的全好啦！」

49歲的陳男從事家禽買賣，他於上月25日到湖北武漢做生意。本月2日返回萍鄉後，陳男覺得不適，出現咳嗽及支氣管炎，本月7日發燒，入院檢查後發現肺部病灶變大，並出現胸悶及氣促，病情轉趨危重，上周二（21日）確診患上武漢肺炎，轉入萍鄉市第二人民醫院。在醫護人員的打氣及治療下，陳男每天狂喝水，成功退燒及沒有咳嗽。兩次測試證實，陳男體內已沒有新型冠狀病毒，於周一（27日）出院。

陳男出院後受訪憶述，一度以為自己撐不過來，痊癒後在家休養，一步也不敢踏出家門。他又指，病人要有自我意識，不要到熱鬧繁華地方，希望大家不要害怕，相信戰勝病魔不是問題。

此外，武漢一名78歲盧姓老翁月初打乒乓球時，被球友傳染武漢肺炎，成為重症患者，經治療後於周三（29日）出院，成為武漢首位高齡肺炎重症患者康復病例。華中科大同濟醫院呼吸與危重症醫學科主任、湖北省醫療專家組組長趙建平指，使用小量激素可讓病人控制病情，熬過2、3個星期的發病過程後，便產生抗體，令病情穩定。