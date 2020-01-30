武漢肺炎︰衞健委指防護物資仍緊張 但情況已好轉

隨着西藏出現首宗確診病例，武漢肺炎攻陷全國，內地31個省市區全部啟動重大突發公共衞生事件一級響應。國家衞健委周四（30日）召開記者會，衞健委新聞發言人米鋒，交通運輸部新聞發言人、政策研究室主任吳春耕，民航局飛行標準司司長朱濤，國家鐵路集團客運部主任黃欣及國家郵政局市監司副司長侯延波出席。

米鋒指出，自疫情發生以來，中方與世界衞生組織、相關國家和港澳台地區保持密切溝通，及時通報疫情訊息，並第一時間分享新型冠狀病毒全基因序列。針對全國、特別是湖北醫療機構防護用品的需求，衞健委已積極協調發改委、工信部等部門，按「立足需求、需保急需」原則，全力給予支持；目前，一線醫護人員防護物資供應仍緊張，但相關產能正恢復，進口物資陸續到位，情況已經趨向好轉。

另吳春耕表示，國務院對應急物資和生產物資的運輸和供應高度重視，交通運輸部已聯同多部門成立物流保障辦公室，24小時對接全國各地的應急物資運輸需求，並進行統籌調度，同時指導各地暢通綠色通道，並要求各地堅持「一斷三不斷（阻斷病毒傳播渠道，公路、交通、網絡不能斷）」的原則，重點保障湖北特別是武漢地區的物資供應。

他又提到，全國省際包車及前往湖北的省際客運班線已全部停運，10個省市道路客運全面停運，16個省份暫停省際客運班線，28個省份內的部分城市暫停公交或城市軌道交通，該部已印發緊急通知，要求各地因地制宜、分類施策，滿足疫情防控需要，同時滿足群眾必要的出行需求。對於春運即將迎來返城高峰，他強調要做好疫情防控，同時為群眾提供平安快捷返鄉返崗的交通運輸服務保障。

侯延波則提到，隨着春節假期即將結束，國家郵政局已發出通知，要求各級郵政管理部門按要求，提前部署安排節後的恢復生產工作。針對武漢地區的寄遞服務，該局將進行重點安排，優先保障疫情防控應急物資和市民生活必需品的寄遞服務。他指出，病毒通過郵包傳播的風險極低，加上該部已要求速遞企業嚴格消毒，落實安全查驗制度等，故市民不用拒收正常的郵件，但收完郵件後要及時洗手。