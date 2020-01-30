武漢肺炎︰爆發前率先披露疫情反被控造謠　8名網民終獲「平反」

武漢肺炎爆發之初，有8名武漢市網民率先在網上披露當地爆發「7例SARS」，結果被警方處罰。當疫情蔓延全國，甚至攻出海外後，最高人民法院周二（28日）為他們「平反」，指他們並非「完全捏造」。可惜其中一名爆料醫生，如今已身染病毒，正於深切治療部留醫。

據指，這8名被指造謠的網民中，包括3名當地醫生。他們上月率先在網上爆料，指「華南水果海鮮市場確診7例SARS」，但事後被當局迅速刪貼，更被定性為造謠。

最高人民法院事後發文回應，鑑於新型肺炎不是SARS，說該8人編造不實訊息具正當性，但他們發布的的內容並非完全捏造，且公眾如聽信了「謠言」而戴口罩、嚴格消毒、避免再去野生動物市場等措施，能更好地防控新型肺炎，「可能是一件幸事」。

文章為執法機關解釋，當局考慮訊息發布者、傳播者在主觀上的惡性程度，只要訊息基本屬實，行為客觀上未造成嚴重危害，應保持寬容態度。文章續指，試圖對一切不完全符合事實的訊息進行法律打擊，將成為削弱政府公信力的反面教材，成為削弱黨的群眾基礎的惡性事件，成為境內外敵對勢力攻擊中方的無端借口。

官媒翌日引述中國疾控中心流行病學首席科學家曾光稱，這8名網民「是可敬的」，形容他們「憂國憂民，有一定見解的。作為公共衞生專家，希望同他們對話，希望從他們身上學點東西。」

內媒採訪了其中一名爆料醫生，惟該醫生因受感染，目前仍在深切治療部留醫。他表示，當天流傳的截圖確存在斷章取義的問題，確診為沙士的說法不夠準確，但他曾強調「是冠狀病毒，具體還在分型」，惟他仍被醫院監察科要求寫反思信，又要到派出簽「訓誡書」。