武漢肺炎：出售350噸捐贈蔬菜捱轟　商務局指處理恰當

湖北武漢因肺炎疫情而封城，各類物資嚴重短缺。山東壽光市政府日前捐贈350噸新鮮蔬菜予武漢，武漢市商務局把蔬菜分配予3間超市上架出售。對於外界批評，武漢市商務局回應指處理方式實事求是，強調銷售所得上繳市財政，再列為防疫資金下撥使用。

該批蔬菜運抵武漢後，由市商務局組織武商、中百、中商3大市屬超市集團，以低於市場價格銷售。武漢市商務局回應指，市內目前近1000萬人，免費發放可能造成爭搶及無法確保公平，具體操作上有很多問題。而且新鮮蔬菜不易儲存，因此通過低價限價方式，以最快速度，把蔬菜送到市民的餐桌上。

對於有網民質疑為何不把蔬菜送予經濟困難家庭、被隔離家庭等，武漢市商務局指封城後交通不便，出行困難很大，因此難以把蔬菜送出。根據《公益事業捐贈法》，若受贈財產不易儲存及運輸，受贈人可以變賣，所得收入應用於捐贈目的。

武漢紅十字會表示，從未接收任何單位、個人捐贈的壽光蔬菜，更沒有參與該批蔬菜的分配及售賣。此外，壽光市將與武漢3大市屬超市集團簽訂協議，每天向武漢提供600噸優質廉價的新鮮蔬菜，確保武漢市場蔬菜供應及價格穩定。