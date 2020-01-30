武漢肺炎：醫生受訪　要求黨員頂上前線抗疫

武漢肺炎疫情失控，站在抗疫最前線的醫護人員面對極大壓力。上海醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏近日受訪時稱，要求下屬共產黨員上崗替換前線的醫護人員，「做好表率」。

周三（29日）上午10時，作為感染科黨支部書記的張文宏組織全科黨員，召開了一次關於對抗新型冠狀病毒肺炎的黨支部組織生活會。他指，自疫情爆發以來，華山醫院感染科全科人員，無論教授、副教授、主診及駐院醫生，均全力投入到一線抗疫。他的團隊和抗生素研究所、呼吸科、急症科，因為一方面要負擔上海市公共衞生臨床中心上海專家組、醫療組的工作，也要分批派到湖北支援，還需負責了華山醫院發燒門診和留院觀察病房的大量工作，每個人都幾乎沒有休息。

張表示，這場疫戰到了關鍵的時刻，令他想起入黨的誓言，就是最困難的工作，最辛苦的崗位，黨員必須先上。因此，感染科這兩天做了一次大換班，一線崗位全由黨員頂上。片段其後在網上瘋傳，網民各有不同反應，有人讚張「霸氣」，但也有人認為他在做騷。

中共中央組織部近日從代中央管理黨費中，給31個省區市以及中央有關部門劃撥專項資金1.08億元，作為支持各地區及有關部門進行抗控工作。中央組織部強調，該筆款項主要用於慰問在疫情防控第一線的醫務工作者和基層黨員、幹部，包括購買有關藥物、物資，以及作為患上新型肺炎而生活出現困難的黨員和市民。