女童街邊玩煙花誤觸化糞池　觸發爆炸釀4傷

隨着各地政府限放炮仗煙花等禁令實施後，民間相應活動依然禁不絕。四川達州開江縣一名女孩，初四（28日）與一眾孩童在路邊點燃煙花過節，結果卻引起恐怖爆炸，現場塵土飛揚，險釀死亡。

事發於上周二，當日仍處於新正頭期間，周邊商戶已關門過節。4名孩童在無成年人陪同下，獨自在路邊玩弄準備好的煙火。其中一名女孩站在一空地中，蹲身點起煙花。結果不足一秒內，附近路面的磚塊已被炸飛。

此宗恐怖事故被攝像鏡頭全程直擊。爆炸一刻，現場傳來一聲巨響。事發地點立即掀起大面積的塵土，在場孩童瞬間不知所蹤。期間大量磚塊全被炸飛，高至少一米高。更恐怖的是，女孩所在處附近的一個花糟，同被炸至整個飛起。

正當所有硬物從半空落回地面後，站較遠的孩童能自行起身，不過中央處掀起的塵土仍未散去，置身危險處的女童仍未見身影。當塵土進一步散去後，現場只見瓦礫滿地，一片狼藉，仍有少許白煙向上飄升，估計女孩置身瓦礫下，情況令人擔憂。

據內媒報道，事故中釀成4人受傷，其中一人傷情較重，無人死亡。初步調查結果顯示，相信是有孩童將點燃中的煙花投到化糞池內，引燃沼氣後釀成此幕恐怖爆炸。事件曝光後，網民炮轟孩童們家長，稱他們沒有看顧好子女，結果釀成意外，反添加政府部門工作壓力。