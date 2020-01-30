武漢肺炎︰火神山工地爆毆鬥　知情人指現場指揮混亂

武漢肺炎疫情持續，武漢市政府為解決床位不足問題，正加緊興建火神山及雷神山醫院。惟官媒直播片段顯示，火神山醫院工地周四（30日）晚上發生毆鬥事件，數十名工人圍成一堆叫囂推撞。短片引起輿論關注，武漢市城鄉建設局事後解釋，事件因誤會而起，並為失態而致歉。

事發於晚上8時許，從網傳短片可見，數十名工人不斷大聲叫囂，並互相推撞，旁邊插有中國建築三局的旗幟。內地官媒引述知情人士透露，事件源於醫院正值「趕工期」，不同單位之間出現摩擦，事件反映了現場的協調指揮存在漏洞。

武漢市城鄉建設局當晚通報，指施工單位當時正準備開挖道路並鋪設排污水管，惟開挖道路將嚴重影響箱式房吊裝施工，另一間施工單位管理人員遂上前阻止；由於雙方對道路開挖時間存在誤會，導致爭執推撞，其後被周邊人員勸阻分開，無人受傷。事後，現場已恢復正常施工。

事件引起網民熱議，有網民表示，「幹什麽呢，拳頭打向自己人？能耐啊，弟兄們」、「沒關係，只要人沒大事，以後可以吹一輩子」、「工人們趕工期，壓力大，可以理解，過去了，都是中國人，都是一家人」。