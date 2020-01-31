武漢肺炎：一人疑受感染無症狀　全家7口齊中招

夏女士一家三口去年12月底曾前往湖北武漢協和醫院，探望因心臟問題住院的家翁，其後一家人懷疑感染武漢肺炎，就連夏女士的父母也被感染。夏女士回想起來，最有可能首先染病的就是家翁，而他卻在沒發燒及咳嗽等症狀下將病毒傳了給家中其他成員。

夏女士與丈夫和3歲兒子住於武漢青山區，平日不與家翁和家姑同住，夏女士的父母則經常到其家幫忙照顧兒子。夏女士的家翁出院回家後數天，家姑便出現了發燒、肌肉酸痛等症狀。約4、5天後，夏女士的丈夫和家翁也感到身體不適，經醫院檢查，發現二人肺部有不同程度的感染和病變，後來夏女士的父母也被檢查出肺部感染。

目前除夏女士一人外，家中其他6人都因疑似感染分別住進3家醫院。夏女士則為照顧兒子，沒有到醫院就診，僅依照官方指導的藥方吃藥，一邊照顧接受隔離的兒子。夏女士稱，得病後感覺身體乏力，還有持續出現明顯的心臟疼、心慌和心跳加速。目前她的兒子被驗出右肺上葉肺炎，但還不確定是否感染武漢肺炎。

夏女士後才知道，一個帶病者當處於潛伏或沒有明顯症狀，也可能傳染其他人。夏女士承認自我防護意識不夠，可能與家翁同枱吃飯時，因說話產生的飛沫引發傳染。所以她建議，人多的家庭吃飯時應用公筷把菜夾到碗裏回房間吃，直至這個非常時期過後同枱吃飯。