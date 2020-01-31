每逢鼠年死得人多　盤點120年天災人禍

1972年的618雨災，是香港史上死亡人數最高的雨災。

每逢鼠年必有大禍！？踏入鼠年，武漢肺炎大爆發，令全球人心惶惶，有網民統計過往鼠年發生過的大事，發現逾一個世紀以來，多個鼠年均出現天災或戰禍，更稱「古人說神仙難過豬鼠年」。據統計，上一次鼠年、即2008年5月12日，中國四川汶川發生大地震，數十萬計居民死傷及失蹤，為中國繼是唐山大地震後傷亡最慘重的一次地震事故。

而在1972年6月16日至18日期間，香港連續下了3天大雨，降雨量高達652.3毫米，最終於6月18日釀成嚴重災難。觀塘區翠屏道的木屋區及港島半山區旭龢大廈，先後出現山泥傾瀉及大廈坍塌慘劇，共造成156人死亡、117人受傷，是香港史上死亡人數最高的雨災。

另遠至120年前、即1900年的鼠年，當時仍為清朝光緒年間，發生八國聯軍事件。當時英國、美國、法國、德國、俄羅斯、日本、意大利及當時的奧匈帝國，以軍事行動攻入大清境內，鎮壓義和團運動並進一步擴大在華勢力。

中國近代鼠年大事件：

1900年：八國聯軍

1924年：江浙戰爭

1936年：西安事變

1948年：太原戰役

1960年：中國大饑荒

1972年：六一八水災

1984年：中越爆發兩山戰役

1996年：麗江地震

2008年：汶川地震

2020年：武漢肺炎大爆發