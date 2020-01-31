武漢肺炎：世衞8點抗疫建議　促華盡快確認病源

中國湖北省武漢市的華南海鮮批發市場被指是疫情爆發地。（Getty Images圖片）

世界衞生組織宣布刊武漢肺炎為「國際公共衞生緊急事件」，並於聲明中對中國、所有國家分別提供抗疫建議。

【對中國的8點建議】

●實施全面風險溝通戰略，包括定期向民眾通報疫情變化情況、採取預防和保護措施、制訂控制疫情的應對措施。

●加強合理的公共衞生措施，控制疫情。

●確保衞生系統有抵禦能力，保護醫務人員。

●加強中國各地的監測和積極發現病例工作。

●與世衞和相關夥伴合作調查疫情，了解流行病學、演變情況及疫情控制措施。

●共享所有人類病例的完整數據。

●繼續辨識疫情的人畜共患病源，尤其要確定持續傳播的潛力，盡快與世衞分享有關訊息。

●在國際機場和港口進行出境篩查，及早發現有徵狀的旅客，以便作進一步評估和治療。

【對所有國家的7點建議】

●預計任何國家都可能出現進一步的國際輸入病例。所有國家應做好控制疫情的準備，包括主動監測、早期發現、隔離和病例管理、接觸者追踪和防止感染進一步傳播，與世衞共享全部數據。

●各國必須與世衞共享疫情訊息。

●任何在動物檢測到的新型冠狀病毒（包括物種訊息、診斷檢測及相關的流行病學訊息）都應作為一種新發疾病通報世界動物衞生組織（OIE）。

●各國應特別重視減少人類感染，防止繼發性的傳播和國際傳播，通過多部門交流與合作、積極參與增加關於該病毒和該疾病的知識和推進研究工作。

●根據現有訊息，委員會不建議任何旅遊或貿易限制。

●各國必須按照《國際衞生條例》的要求，向世衞通報採取的任何旅遊措施，請各國不要採取可能助長侮辱或歧視的行動。

●鑑於疫情迅速演變，委員會請總幹事就相關事項提供進一步建議，必要時應逐項提出新建議。