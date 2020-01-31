武漢肺炎：多省延期開工　台商憂帳單外流

大陸武漢肺炎疫情持續，多個省市先後宣布延遲開工，衝擊兩岸經濟。除了在陸營運的30萬間台商受影響，當中在重災區湖北武漢市的1000間台企、200萬台商管理層，均擔憂工作及生活前景。有台商憂慮，各國紛紛取消前往大陸的客運航班，連帶貨運航班也受影響，可能影響作為半導體工業重鎮的武漢，或導致帳單外流。

台灣工業總會秘書長蔡練生表示，兩岸經貿關係密切，不少工業、電子產業的重要零件均在大陸製造，而武漢作為生產基地，因開工期延至下月14日，恐怕出現產業斷鏈現象。台商目前除了要負擔員工兩周有薪假期等開支外，生產線產能和出貨時間也受影響。

除了武漢市，大陸多個地方均依循法令將開工期延至下月10日，意味多個企業的生產線面臨停擺2周，需與客戶協調出貨時間、或急找可以轉單的生產線。雖有小部分企業因陸美貿易戰時調整亞洲產線布局，但仍不能解決所有產品生產及轉運問題。

另有台商表示，武漢是大陸半導體業的重鎮，疫情或加劇對該行業的影響；但如出現轉單效應，首先受惠的可能是台灣的半導體業，這反而有利台商。但因疫情走勢未定，貨運航班未知何時能回復正常，大部分台商目前均嚴陣以待。