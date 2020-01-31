武漢肺炎：科研團隊成功分離病毒　疫情或較沙士難控制

針對武漢肺炎疫情持續擴大，全球各地專家正全力研發針對新型冠狀病毒的疫苗。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友近日表示，中國的科研團隊只花了很短時間將病毒分離，為一線疫情防禦作出極大幫助。而美國哈佛大學流行病學教授利普西奇（Marc Lipsitch）則指出，武漢肺炎疫情相比2003年的沙士疫情更難控制。

吳尊友周四（30日）受訪時指，科學研究在防範武漢肺炎中發揮非常重要的作用，首先是從發病到分離病毒只花了很短的時間，創造了所有新發傳染病歷史上最短的世界紀錄，讓專家能在最短時間裏研製診斷試劑，並送到防疫的前線，使病人能夠及時並有效地獲得診斷。

被問到近幾日確診病例急升，吳尊友認為統計是消化了前期積累、未及時診斷上報的病人，如按發病日期統計，新確診數字要比實際樂觀。他又相信，春節假期延長有助減低疫情出現大幅反彈的可能。根據數研判，未來數天的確診人數會穩中下降。

此外，國家衞健委專家組組長鍾南山周四凌晨在廣州，與有「病毒獵人」之稱的美國哥倫比亞大學公共衞生學院感染與免疫中心主任利普金（Walter Ian Lipkin）會談。雙方認為，這次疫情的研究應結合病毒學、流行病學、臨床研究、數據研究等多學科進行，以數據導向為基礎，做好綜合性研判，以提高診治水平。利普金表示，希望在對抗武漢肺炎疫情上，能與中國更多合作。