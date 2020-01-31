武漢肺炎：民營醫院獲多5倍N95口罩　紅十字會捱轟

自武漢肺炎疫情爆發以來，大批救援醫療物資由各地運往湖北武漢。湖北省紅十字會周四（30日）公布首批捐贈物資使用情況，其中1.6萬個N95醫用口罩撥予莆田系民營醫院，但處於抗疫前線的公立協和醫院只獲發3000個，協和醫院同日緊急呼籲，指物資將用盡。事件引來網民聲討，湖北省紅十字會指部分物資是捐贈人指定受贈對象。

根據公開資料，湖北省紅十字會共收到3.6萬個N95口罩，專治不孕的莆田系民營醫院、武漢仁愛醫院獲1.6萬個；武漢天佑醫院亦獲發1.6萬個，其餘4000個去向不明。除了口罩外，仁愛醫院及天佑醫院共同拿到36萬元人民幣（約40.3萬港元）捐款。至於協和醫院只有3000個N95口罩，捐款僅有1.2萬元人民幣（約1.3萬港元）。

有網民質疑，仁愛醫院不在肺炎疫情的徵用名單中，也不是發燒門診定點單位。而協和醫院是國家首批三級甲等醫院，是武漢甚至全國知名醫院，在抗疫前線奮戰，但所得口罩竟然不及一家民營醫院。有輿論呼籲民眾自發監督紅十字會，防止出現官僚主義、侵吞物資的情況。

此外，網傳武漢市紅十字會要求所有醫院、社會，在申領物資前先出示介紹信。武漢市紅十字會否認，稱已報警處理，強調辦完捐贈手續後，全部第一時間交由疫情防控指揮部，指揮部根據當前情況及時調度，迅速分配到醫院。