武漢肺炎：官方稱有二次感染風險　嚴重者恐留後遺症

國家衞健委周五（31日）召開新聞發布會，公布肺炎疫情的防控工作，並回應媒體提問。與會的專家指出，肺炎患者有痊愈後有二次感染的風險，出院後應加強防護。另外，極少數重症患者或出現肺纖維化等後遺症，病情較輕者則毋須擔心。

中日友好醫院專家詹慶元指，老年人體質較弱，患肺炎屬於正常現象，故本次疫情中老年人普遍易感易重。他建議市民每日為家中老人量體溫，了解其飲食、睡眠情況，避免讓他們外出。至於老年人常做的活動，比如廣場舞，建議還是暫時不要參與。

對於有城鎮勸喻外地人在春節後勿返回當地，民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良指，中國經濟發展離不開流動人口，外地人返回工作地也是為了盡快投入工作，或防控的物資生產，因此不宜一刀切。他建議地方政府採取更實際的措施，包括對外地人進行集中醫學觀察。

對於世界衞生組織（WHO）不建議對華採取旅行及貿易限制，衞健委發言人表示，中國政府高度重視，已經採取最嚴格的防控措施，有信心、有能力戰勝疫情。中方希望國際社會理解和支持，按照WHO建議共同做好疫情防控，維護地區和全球公共衞生安全。