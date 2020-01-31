武漢肺炎：一晚接診200病人兼收屍　女醫生疑中招

武漢肺炎重災區、湖北武漢市的醫護人員在抗疫前線中疲於奔命，前線醫護承受巨大的生理及心理壓力。內媒周四（30日）報道，武漢醫院一名女醫生一晚曾接診200名病人，整晚不能合眼休息，甚至還要收屍，有時死者家屬不願幫手，只能獨自處理，令醫護心理崩潰。該名醫生其後不幸中招，只能在家休養隔離。

化名王陽的醫生透露，任職的醫院於上周三（22日）列為發燒病人定點收治醫院，她所在的科室也改造成輸液室。王陽從當天晚上7點開始，連續接診多名病人，一路工作到翌日早上8點才可以休息，她指當晚是最困難的一夜，不但不敢吃飯如廁，有同事更使用尿布。

由於醫院擠滿病人，四處都是污染區，但醫護人員只能穿上普通的醫生袍、戴上一次性口罩、帽子及手套照顧病人，每人都忙不過來。王陽指，她在上周三徹夜工作，下半夜出現頭痛及喉嚨痛，醫生懷疑她感染武漢肺炎，於是處方藥物，並囑她回家多喝水及休息，回家隔離觀察。

王陽稱，前線醫護工作的最大問題是處理屍體，以前醫護只要把醫療儀器收走，殯儀館便會在2小時內派人收屍。但疫情爆發後，殯儀館要求醫院先處理屍體，醫護要向屍體噴灑消毒酒精，並把酒精綿球、紗布塞進死者的口中、耳朵、肛門及其他腔道，用裹屍布把屍體包兩層，然後通知殯儀館。有進駐武漢市第五醫院的江西醫生談及抗疫亦流下男兒淚，他指武漢的醫護已心理崩潰。