台立法院換屆　藍綠再爭正副院長

台灣新一屆立法院會期周六（2月1日）正式展開，正當不少新任立法委員（簡稱：立委）準備上場就任，隨之而來亦有一批舊人退下火線。其中備受觸目的，相信是前立法院長、國民黨立委王金平結束其44年立委生涯。另一邊廂，台媒消息指，國民黨與民進黨將各派代表，爭奪立法院正副院長一職，綠營勢佔優。

王金平日前於卸任前到，來到工作多年的立法院作最後巡禮，受到一眾立法院職員熱烈歡迎。他隨後逐一拜訪立法院的各單位，向他們道別。王金平過去名聲不俗，除了獲黨友國民黨立法院黨團總召曾銘宗到場致意，同獲民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨立委鄭運鵬、鍾佳濱等人歡送。

王金平表示，雖然依依不捨，惟他該走的路已有完美結局，未來將繼續為台灣服務。至於會否留在政壇，王則沒人知道，就順着因緣走，指未來的路怎樣走也沒有關係，只要心存台灣，有機會便會好好奉獻，不然也會默默祝福。

回顧其立法院多年來的工作生涯，王金平稱，44年前他曾是立法院最年輕的立委，當結束整個任期時，他已變成年紀最老的立委，惟他關心與在意的仍是立法院內的事情，對立法院難以割捨。

國民黨在上月大選落敗，吳敦義卸任黨主席一職，主席補選工作亦進行得如火如荼。王金平指，主席一職需具備兩條件，包括重振黨魂，以及處理黨內財政問題，認為目前已表明參選的郝龍斌與江啟臣，要做君子之爭，不要因競爭帶來新的裂痕，期待二人的表現。

國民黨周五（10月31日）消息指，黨內將推舉立委賴士葆及楊瓊瓔，競逐立法院正副院長一職。二人將硬撼民進黨派出的游錫堃及蔡其昌。台媒報道指，民進黨在選舉中得利，議會中有過半優勢，估計「堃昌配」當選應無懸念。

國民黨代理主席林榮德稱，其黨本屆雖只有38席，但相信將會是最有戰力的黨團，未來國民黨有兩大改革方向，包括年輕化、民意化，以及成立「改革委員會」。