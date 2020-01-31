武漢肺炎︰食客堅信野味滋補鮮美　民眾籲永久禁止

武漢肺炎在內地大規模爆發，大多數專家認為病毒源頭來自野生動物，由喜愛吃野味的人「病從口入」。吃野味是中國飲食文化史上「源遠流長」，有人相信野味有滋補奇效，有人認為野味肉質比家畜鮮美，亦有人用吃野味來炫富。惟吃野味猝發重病的記錄不絕於史書，近年曾引起沙士（SARS）爆發，在肺炎陰霾下，愈來愈多人呼籲官方永久禁止野味交易或進食。

廣義來說，凡是豢養以外的禽畜均是野生動物，而獵殺野生動物的肉來吃，就是「野味」。翻開史書，幾乎沒有一種野生動物能逃過中國人的餐桌；即使內地有人飼養蛇、竹鼠等動物，但愛吃野味的食客就是抱着「野味之香在於野生」的心態，加上坊間流傳種種缺乏科學實證的「補身」說法，吃的部位亦十分刁鑽，例如猴子腦、象鼻等，吃法殘忍恐怖，未經煮熟被視為「上佳」，均為疾病爆發埋下伏線。

事實上，大多野生動物都帶有大量細菌病毒。在武漢肺炎疫情爆發後，呼籲當局全面禁止野味的聲音不絕於耳。在強大的輿情下，內地當局已祭出嚴厲措施，全面停止及打擊野味交易，惟普遍民眾擔心措施是「治標不治本」，認為必須從根本上杜絕吃野味，並普遍教育民眾科學進食觀念，才可避免再一次武漢肺炎或沙士爆發。

另一方面，亦有不少民眾認為內地人應摒棄傳統飲食文化上的陋習；其中很多人呼籲當局全面禁止進食貓狗。有網民坦言︰「貓狗既是人類的好朋友，又有很多未知細菌病毒，從各種層面考慮，都應立法禁止進食。」