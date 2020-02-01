武漢肺炎︰研究指雙黃連口服液可抑制病毒　即遭搶購一空

內地各大電商平台大部分「雙黃連口服液」均顯示為無貨或下架。

武漢肺炎肆虐，至今仍未有特效藥面世，令內地人心惶惶。內地官媒周五（1月31日）報道，中國科學院上海藥物所與武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥「雙黃連口服液」可抑制新型冠狀病毒。報道引起輿論關注，更引發市民瘋搶，內地各大電商平台大部分「雙黃連口服液」均顯示為無貨或下架。

公開資料顯示，雙黃連口服液主要由金銀花、黃芩、連翹三味中藥組成。報道引述中醫指出，該三味中藥具有「清熱解毒、表裏雙清」的作用；另有報道指，有醫學研究認為，雙黃連口服液具有廣譜抗病毒、抑菌、提高機體免疫功能的作用，是目前有效的廣譜抗病毒藥物之一。

據報道，在2003年沙士（SARS）期間，上海藥物所亦曾證實雙黃連口服液具有抗SARS冠狀病毒作用，及後又指雙黃連口服液對流感病毒（H7N9、H1N1、H5N1）、嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒、中東呼吸綜合症冠狀病毒具明顯病毒效應。

惟有網民質疑雙黃連口服液的功效，其中有內地媒體「醫典」顯示，該藥可引起過敏性休克，呼籲患者切勿胡亂服用。另有網民指出，能抑制病毒不代表能治癒，呼籲市民切勿搶購，「留給真正有需要的患者」。