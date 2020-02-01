美轟炸機赴東海　闖陸台防空識別區

中美的軍事角力有升級迹象，美方再派出軍機飛近中國大陸。據報美軍一架B52H戰略轟炸機周五（1月31日）飛入陸方在東海的防空識別區，以及台北飛航情報區。台灣的國防部周六（2月1日）表示，軍方全程運用情報、監控及偵測系統，充分掌握台海周邊海、空域動態，確保區域安全穩定。

追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots表示，一架呼叫代號為MOOSE01的B52H戰略轟炸機，當天由關島安德森空軍基地出發，並飛向西北方前往東海巡航，期間進入中國的防空識別區及台北飛航情報區，之後折返飛回安德森空軍基地。值得一提的是，中國的東海防空識別區範圍，包括釣魚島上方的空域。

美軍在關島部署多架可搭載核武的B52H，它們自前年起多次飛往東海及南海巡航，美方曾表示這是例行軍事訓練，屬於「持續轟炸機進駐任務」的一部分。

中國大陸在2013年11月23日宣布劃定東海防空識別區，防空識別區是基於防空需要而在領空外劃定的緩衝區，防範可能威脅；而國家領空是主權國家的重要部分，國家有權驅離或擊落任何闖入領空的他國飛機。