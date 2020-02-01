台警體能測驗大變革　增掌上壓來回跑等項目

台灣警察除了投考時需要通過體能測試，入職後更要定期接受相關測試。台警行之24年的體能測驗，近日終於有重大變革，包括將測試縮短至每半年一次。警政署教育組長薛文容指，新政策是因應去年有警員不幸殉職，希望透過定期測試，加強警員各項體力，以應付各類狀況。

薛文容指，過去的測試主要以跑步為主，新政策下將增加掌上壓、仰臥起坐、跳繩、握力等「肌耐力」測驗項目，強化員警核心體能特質。此外，跑步測驗亦變得不再乏味。除過去的3公里的跑步單項測驗外，另新增20米來回跑。

針對年紀較大的警員測試，凡50歲以上，或有心血管疾病、體重過重等特殊情形的警員，則可自行依身體狀況參加上述測驗，另可選擇3公里健走或跳繩與握力替代。台方更為新進警員提供警技訓練，包括加強綜合逮捕術、柔道等基本動作訓練，同時加強警棍、防護型噴霧器、電擊器、警槍、警銬等應勤裝備加強訓練。

薛文容指，警察工作常遭遇突發攻擊、近身搏鬥或追捕歹徒，面臨諸多潛在危險，盼體能警技訓練與驗收重大的改革，能提升警察執勤所需核心體能。