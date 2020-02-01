武漢肺炎：王廣發解釋「可防可控」論　批外界誤解

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發早前感染武漢肺炎，周四（1月30日）出院後仍在家中參與疫情防控工作。他日前接受內地傳媒訪問時表示，不能肯定康復後就有抗體，不會再受感染。他又曾說過疫情「可防可控」，對於現時持續擴散，他回應指在武漢考察期間掌握的資料有限，認為外界對其言論存在誤解。

王廣發在訪問中提及，武漢肺炎屬新的病毒，對病毒很多規律並不了解，現時未知自己體內是否有抗體，但可以把他的血抽出來，研究是否產生保護新抗體，用來複製以抑制病毒。對於身為防控工作的專家卻受感染，王廣發對此表示很正常，續指：「傳染病防控像當兵打仗，戰場上飛的都是子彈，你說誰能保證自己不中彈？從感染的角度來看有必然性，但這次感染有偶然性。」

對於「可防可控」言論受質疑，王廣發指根據當時掌握的有限資料，證明的確是可防可控，又謂當時說了幾層意思，一個是「可防可控」，另一個是這新病毒和沙士（SARS）不一樣，輕症比較多，重症比例比SARS少。

他又表示，人傳人現象需要流行病學數據判斷，當時看到的資料亦顯示沒有醫護人員受感染，也沒有明確證據顯示人傳人。而拿到的資料，就是發表在《刺針》上的最初41例患者的病例，沒有辦法掌握所有病人的情況。