武漢肺炎：內媒訪紅十字會倉庫　領物資須政府批准

湖北省、武漢市兩級紅十字在分配捐贈物資上的效率和公平性，近日在國內遭到廣泛質疑。內媒記者上月31日到當地紅十字會倉庫了解，發現現場積存大量物資，但不是人人都可以申領。職員會根據「物資調配表」派發，表上無名的人士或機構只能空手而歸。

該個位於武漢漢陽區國博中心A館的紅十字會倉庫，存放了大批消毒藥水、防護口罩、防護服，以及紅外線體溫儀等。來自武漢、黃岡、咸寧等地的醫院負責人，當日都到該處領取物資，部分人獲得少量物資，部分則被拒絕領取，有些醫院負責人顯得非常焦急。

記者發現負責物資發放的職員，手中都拿着一份物資調配表。該職員稱，目前物資僅提供給在調配表上的醫院及機構，表外人士若要申領，需與衞健部門聯絡。

省紅十字會職員則再向媒體回應優先向莆田系的婦科醫院提供N95口罩一事，該職員反問記者：「為人民群眾看病、救命的醫院，憑甚麼醫院要分三六等級？憑甚麼不能給這些醫院發口罩？」至於專門收治患者的武漢協和醫院，為何只獲得少量普通口罩，他稱：「協和只得到了6000隻（實際數字為3000個）口罩嗎？你們有沒有去問協和醫院，是不是從頭到尾只有6000隻口罩？」