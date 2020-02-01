武漢肺炎：韓國瑜提議高雄建收容所　多方抨擊

台灣高雄市長韓國瑜周五（1月31日）參加行政院的防疫會議，他在會上表示，高雄已準備好效法湖北武漢，在當地興建大型的收容所，專門隔離和收治武漢肺炎患者，希望軍方能在營區撥出用地。他又稱高雄每日消耗55萬個口罩，需要台中央政府協助。

韓國瑜的言論遭到多方抨擊，名嘴周玉蔻當日狠批韓無知，提出的建議完全不符合現代防疫需求，因為台灣各地醫院均設有負壓隔離病房，而分散隔離才是最新、最有效的防疫措施。她嘲諷韓國瑜提出這種建議，是否擔心自己的罷免案不能夠通過。

曾是外科醫生的台北市長柯文哲周六（2月1日）表示，防疫是專業，一知半解的人不應隨便說。在多個網絡討論區上，網民也是一片罵聲，「韓導在落選沉潛了這些日子後，宣布的重大計劃就是要興建肺炎收治中心？」、「原本罷免的火已經快熄滅了，韓總親自提油來澆」、「支票能不能別要亂開」、「然後又要怪中央了嗎」……

針對韓國瑜稱高雄缺乏口罩，有網民亦翻出韓日前的言論，他在台灣禁止口罩出口後，曾表示基於人道立場，台灣應向周邊國家地區提供協助，禁止出口未必是聰明決定。