武漢肺炎：專家指病毒攻擊肺泡　致患者確診卻無病徵

左為的團隊正繼續研究，希望找到病毒最先攻擊的人體位置。

武漢肺炎持續擴散，陸續有病例顯示患者確診前未有發燒咳嗽等徵狀。上海同濟大學醫學院、同濟大學附屬東方醫院左為教授周六（2月1日）接受內媒訪問時，表示病毒首先攻擊的不是上呼吸道，而是位於人體深部的肺泡。

左為的研究團隊利用共享數據庫，採用高通量單細胞測序的方法，分析約4.3萬個人體肺細胞的單細胞RNA測序數據，希望找到病毒最先攻擊的位置。左為表示：「（病毒）受體的門開在哪裏，病毒會先攻擊哪個部位？都是我們非常想知道的。」

最新研究成果顯示，II型肺泡或是2019-nCoV感染的靶細胞，反映新型冠狀病毒感染人體肺部上皮細胞的機制。左為指這與當年沙士（SARS）明顯不同，很多患者並沒有明顯徵狀，但肺部CT卻已出現被感染；甚至在沒有徵狀卻傳染了別人。

左為指出，病毒進入人體後直接進入肺泡，迅速激活機體的炎症反應來攻擊肺組織。由於肺泡裏沒有神經組織，因此患者並不會出現咳嗽等情況，他形容該激活反應可能有別於常見的炎症反應類型，部分病人發燒現象不明顯。

目前左為的團隊正繼續上述研究，他相信隨樣本數增加、研究的深入，更多有價值的結論會很快出來；並呼籲各方團隊攜手合作，對患者肺部結構盡早進行病理切片分析，才能有助了解是次疫情的病毒源頭。