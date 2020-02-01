武漢肺炎：432台商滯留　台方籲陸允許包機接回

湖北武漢肺炎疫情持續，大陸當局將武漢封城，禁止民眾出入，不少台商或台民眾配偶滯留當地。台灣當局曾向陸方提出包機將台商接返，但至今仍未獲允許。不少成功返台的台商表示，目前至少有432人滯留，當地情況惡劣，醫療藥物和防護用品不足，大家都不敢出門。另外，越南和意大利拒絕台灣航班入境。

滯留湖北武漢台胞救援會及台北市家長會長協會周六（1日）在台北召開記者會，近10名家屬拿着「回家」的標語向台灣政府求助。有家屬表示，有患血癌的患者藥都沒有了，但沒有口罩戴，也不敢出門；另有家屬表示，湖北醫院人滿為患，有人感冒了也不敢去醫院，擔心受感染，病情加重。

協會總會長徐正文表示，滯留的全部台商均願意在返台後，入住指定隔離場所隔離14日，希望兩岸基於人道考量不要受到政治影響，盡快讓台當局包機將他們接回。協會亦向台灣的海基會尋求協助，將在台收集的藥品寄往當地，及解決學生返台讀書的銜接問題。

台灣武漢市同鄉會理事長陳光陸在會上表示，希望台灣能傚效美國、加拿大、日本模式啟動專機，讓滯留武漢的台商陸配能夠早日返台。

另外，台灣的交通部航港局周六宣布，因應疫情持續，通過兩岸協商，馬祖小三通航班將減少來往兩岸，自下周日（2日）開始，黃岐、琅岐航班減少為各1進1出。