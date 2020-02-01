涉詐騙300萬美元　王立強遭澳洲法院凍結資產

自稱為中國間諜的王立強去年在澳洲申請政治庇護，事件繼續發酵。澳洲新南威爾士州最高法院近日因王立強涉詐騙過往生意夥伴，遭後者追討300萬美元（約2340萬港元），遂發布緊急命令凍結王的資產；該命令的效期在周六（2月1日）獲得延長。

據澳洲媒體報道，新南威爾士州最高法院於1月24日發布緊急命令，暫時凍結王立強夫婦在澳洲的資產，價值達325萬美元（約2544.8萬港元）。王立強夫妻的代表律師向法庭表示，2人對延長凍結命令沒有異議，他們正由澳洲聯邦機關安置在「安全的地方」。

另對於法院先前命令王立強夫妻提供在澳洲的資產詳細清單，該份清單並於周六呈交給法庭。王的律師表示，王立強夫妻並沒有「鉅額資金」，2人的銀行帳戶內只有「大概不到2000美元（約1.56萬港元）」。

王立強在去年11月接受多間澳媒訪問時，自稱替一個北京指揮的集團工作，專門干預香港民主運動、台灣的總統大選。事件引發國際熱議，期間澳洲居民舒信聲犒在前年9月被王立強遊說，參與一樁「有利可圖的生意」，把豪車從德國運至大陸販售。