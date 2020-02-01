武漢肺炎：嚴懲黑心殯葬中介　當局免收遺體火化費

湖北武漢肺炎疫情持續蔓延，出現多宗死亡個案。早前武漢市一間殯葬中介公司趁機斂財，運送遺體費用增加至1.2萬（人民幣，下同，約1.36萬港元），遭家屬投訴。當局隨即表示，全市按官方定價由100元（約114港元）起，死於疫情的患者遺體免收火化費，早前已收取的費用全部退回。

武漢市民政局負責人表示，目前全市4間殯儀館和4間殯葬管理所，正調配一批殯儀車輛、人員以及防護工具到漢口殯儀館，提高遺體接運和服務保障。負責人呼籲民眾不要私自聯繫其他殯儀館，擔憂在接運遺體和喪葬過程中疫情擴散，相關疑似或確診患者遺體全部由漢口館接收。

漢口殯儀館工作人員表示，相關患者遺體的家屬需上報社區負責人，再轉由區衞生防控中心統一處理，疾控中心派人對遺體進行處理、打包、消毒，最後由殯儀館派車運送。工作人員稱，若路程超5公里，每增加1公里收取1元。

武漢市指揮部早前表示，自上周日（1月26日）開始，對疑似或確診患者的遺體免收火化費用。市民政局和市紀委等部門進駐漢口殯儀館調查，將嚴懲工作懶散的人員或損害群眾利益的行為，並對借機加價、敲詐勒索等擾亂殯葬市場的中介公司轉交警方或市監部門立案調查。