武漢肺炎︰主人確診須隔離　愛貓遭官方活埋慘死

武漢肺炎在內地大規模爆發，導致人心惶惶；縱使包括世界衞生組織在內，多個權威機構證實病毒不會透過貓狗散播，惟虐殺貓狗情況不斷發生。江蘇無錫周六（2月1日）更傳出貓主人確診被隔離後，留在家中的愛貓慘遭社區工作人員強行活埋的慘況，掀起網民怒火。涉事社區事後回應指，是根據「群眾強烈要求」而行動。

根據微博帳號「環球寵物之家」網貼透露，該隻名為「啾咪」的小貓，因主人確診武漢肺炎被隔離而獨留家中；貓主人曾與社區職員溝通後，對方同意暫時把啾咪安置在家中露台內，而貓主人已經安排朋友把牠帶走照顧。未料，社區工作人員日前突然以消毒為由，強行闖入貓主人家中，把啾咪帶走後，活生生埋入土內。主人的朋友聞訊趕至現場，挖出啾咪後，啾咪已無生命體徵。

從網傳照片可見，啾咪被裝進一個膠袋內，埋在一處荒地中。另從主人與社區人員對話截圖可見，對方冷淡地表示對小貓的處理方法「深埋土裏」，又向貓主人表示︰「你的心情我理解，但在疫情方面請你理解。」

網貼掀起網民怒火，大批網民炮轟該社區人員「無知」、「無人性」。有網民認為「有些基層幹部拿着雞毛當令箭，侵害公民的私有財產，濫殺無辜小生命」、「這些人禍國殃民，天災必有人禍」。

內地傳媒記者事後向當地街道辦求證，對方證實事件發生於周四（1月30日），又指因應重大突發事件一級響應機制和社區群眾強烈要求，才把「貓給處理了」。上述工作人員表明，根據《傳染病防治法》第九條和第四十二條有相關規定，「傳染病暴發時流行時，可以採取控制和撲殺傳染病野生動物家禽等措施」。貓主人周六下午1時許微博發文，表示︰「本人已經和社區相關人員溝通，會得到妥善處置。」