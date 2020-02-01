不堪長期家暴　台男買兇弒父冰屍二審遭加刑

轟動全台的「高雄買兇弒父」案件再有新進展！兇手丁泰文不滿父親長期家暴，憤而買兇殺死父親，還把屍體藏在租住的家中。案件周四（1月30日）在台灣高等法院高雄分院二審審結，合議庭認為丁男嚴重悖離倫常，決定加刑2個月；民事部分，高雄地院亦判處丁泰文等4人須向王姓屋主賠償，全案仍可上訴。

判決書指出，死者丁盛芳生前脾氣暴躁，經常對家人施暴，又喜好出入酒店、賭博場所等，短短4年內便揮霍了3000萬（新台幣．下同，約778萬港元）遺產，引起妻兒不滿。2018年5月，丁盛芳再對妻子洪瑞敏施暴。洪瑞敏事後一怒下提議殺夫，丁泰文遂出資100萬（約26萬港元）買通兩名債台高築的友人蔡東諺及高志榮，於同年6月4日行兇，趁丁盛芳熟睡時，用開山刀和鐵錘將其殺死。

事後，3人把屍體用棉被裹起，搬運至1樓冰櫃藏屍；洪婦回家後雖揭發案件，卻在兒子教唆下，向警方報案，謊稱丁盛芳離奇失蹤。惟同年9月，10日，警方到丁家調查時，發現客廳內瀰漫屍臭，洪婦神情緊張，眼神不斷望向屋內冰櫃，終揭破案件。

案件一審時，丁泰文被判有期徒到18年，洪、蔡、高等3人亦分別判囚8年至15年不等，4人其後上訴。其中洪婦在二審時表示，自己面對長期家暴求助無門，才出此下策，丁泰文亦表明很後悔，請求法官減刑。惟合議庭認為，丁殺父之意相當堅決，應依累犯加重其刑，終改判有期徒刑18年2月、褫奪公權9年；至於其餘3人則維持原判。

另外，王姓屋主不滿自己的房子變成凶宅，價值900萬（約233萬港元）的房子貶值嚴重，遂向4名被告索償450萬元（約116.5萬港元）。法官審理後認為，經不動產仲介經濟商業同業公會鑑價，4人在屋內殺人，導致房屋價值貶損3至4成，因此判決4人應連帶賠315萬（約81萬港元）給屋主，彌補損失。