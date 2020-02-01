武漢肺炎︰重慶首宗死亡病例　患者疑屬本土感染

武漢肺炎疫情擴散迅速，重慶市衞健委周六（1日）在例行記者會上公布，該市出現首宗死亡病例，而且62歲女死者並無武漢生活史、旅行史和與武漢籍人士接觸史，疑屬本土感染，發病僅11日後不治。

市衞健委黨委副書記夏沛指出，該名死者居住在九龍坡區華岩鎮，是一名餐館侍應員。她上月21日發病，出現發燒、乾咳、咳痰、肌肉痠痛、胸悶等症狀，同月29日首次在九龍坡二院就診，30日轉至九龍坡區人民醫院，並定性為疑似病例，採樣送區疾控中心進行核酸檢測；惜她在同月31日上午7時35分搶救無效死亡。

至1月31日下午，實驗室檢測結果顯示她確診武漢肺炎。同日晚上，市級專家組會同九龍坡區專家對死亡病例展開討論，結合檢測結果及臨床表現後，認為她屬於危重型合併細菌感染、急性呼吸窘迫綜合症重度、肝功能不全。

截至目前，重慶市已確診247宗病例，年齡介乎9歲至79歲，其中20宗為重症，6宗危重症、3人已出院。有輿論擔心，重慶市出現首宗本土感染死亡個案後，意味着該市已出現大規模爆發，成為繼武漢市後另一疫情重災區。

公開資料顯示，重慶市不但是直轄市，亦是中國首批國家中心城市、超大城市，同時是長江上遊地區經濟中心、製造業基地和航空交通樞紐，人口超過3100萬。