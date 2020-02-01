武漢肺炎︰研究發現患者糞便有病毒　市民自製口罩防傳染

買不到口罩的市民用各種方式自製口罩。

武漢肺炎持續擴散，病毒除了飛沫傳播外，深圳市第三人民醫院周六（1日）晚上公布，指研究人員在患者的糞便中，檢測出新型冠狀病毒，顯示糞便中有活病毒存在。

該院肝病研究所研究人員，在某些確診患者的糞便中樣本中，檢測出2019-nCoV核酸（新型冠狀病毒）陽性，此發現有助進一步研究病毒傳播方式。目前，研究人員正在做進一步分離病毒的研究。

另外，為了防止被傳染，內地很多市民瘋搶口罩，導致市面一罩難求。買不到口罩的市民只好發揮「小宇宙」，用各種方式自製口罩，其中有人用果皮、蟹殼，甚至護墊等製作口罩；有網民坦言，雖然創意十足，但防疫效果欠奉。

在廣州，市政府周五（1月31日）起讓市民透過微信小程式，實名網上預約購買最多5個口罩。惟有網民批評，預約過程複雜，「比春運搶票更難」，加上全市只有4區的藥房可以預約，引起市民不滿；又有網民質疑預約購買口罩存在質量問題。

對此，廣藥集團官方微博發聲明，廣藥集團下屬門店此次提供的口罩共有兩種，均為正規合格產品，符合相關規定要求，表明保留追究造謠者法律責任的權利。