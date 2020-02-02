武漢肺炎︰武漢動物園水產品告急　網上請求社會協助

武漢肺炎在內地大規模爆發，疫源地武漢市上月已封城，交通物流受到嚴格管制。被困的不單止是居民，還有動物園內的動物。武漢市動物園管理處上周六（2月1日）在微博上求助，指園內的水產品即將用盡，請求社會各界支援，保障動物們的正常生活。

「你們保護世界，我們保護熊孩子 !」武漢市動物園管理處上周六在官方微博發貼，並付出一張動物園冰箱即將清空的照片。網貼稱，疫情當時，市內採取嚴格交通物流等管制，導致市場部分水產品斷供。目前，動物園的水產品即將用盡，懇請社會各界支援，保障動物們的正常生活。

動物園指出，該園急需一批20公斤淡水小魚、15公斤泥鰍、15公斤多春魚或小黃魚，和大量蝦皮等水產品；其中泥鰍是鶴類的主食，因泥鰍缺貨，園方只能用雞蛋臨時替代；惟淡水小魚為鵜鶘主食，多春魚、小黃魚為企鵝主食，目前均無替代飼料。園方表明願意付款購買，也接受社會愛心捐贈，但強調貨源須安全可靠。

武漢動物園官網顯示，全園佔地面積達68萬平方米，以神農架金絲猴、濕地鳥類為特色，集野生動物保護、科學研究、動物科普教育和娛樂休閒為一體的城市動物園，同時是中國青少年科技教育基地、中國野生動物保護教育基地。在疫情爆發後，該園已於上月22日起暫停開放。