武漢肺炎：當地紅十字會醜聞不斷 捐贈者可直接對接醫院

陳耘指如有人、機構有定向捐贈醫院可直接對接。

湖北武漢肺炎疫情嚴重，全國各地都有捐贈醫需品支援武漢市抗疫。惟武漢紅十字會近日接連爆出醜聞，武漢市政府上周六（1日）發布文章，武漢市紅十字會專職副會長陳耘在文中提到，會對捐贈流程作出調整。同時指如有人、機構有定向捐贈醫院，可直接與定向捐贈醫療機構對接。

據悉，湖北省紅十字會上周四（1月30日）公布首批捐贈物資使用情況，將1.6萬個N95醫用口罩，撥給主治生育、男科的莆田系民營醫院，卻對抗疫前線的協和醫院支援甚少。更有人爆出，該批口罩其實是莆田系高層「捐」出，引網民對當地紅十字會嗤之以鼻，湖北省紅十字會事後就事件致歉。

事件醖釀數日，上周六更有一篇名為《暫免武漢紅十字會救災物資管理》的網傳官媒新聞稿，稿件中指中央決定暫停武漢市紅十字會接收、存放和派發捐助物資的資格，深入調查受社會關注的物資分配不均問題。但在官媒上則未見相關報道。

陳耘則在市政府發布的《武漢市紅十字會感謝各界愛心答复各方疑問》中，指未來將在官網中，公示每天接收和發放的捐款及物資。