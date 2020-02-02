武漢肺炎：公務車紅十字會倉庫搬口罩　司機指分配予領導

湖北武漢是全國武漢肺炎疫情的重災區，但醫療物資嚴重缺乏，多家醫院公開表示急需援助。內媒上周六（1日）報道，一名男子從武漢市紅十字會的倉庫中取走一箱3M口罩，並放入一輛武漢市政府公務車的車尾箱，司機指物資是分配予領導，然後揚長而去。

事發於下午2時半左右，官媒記者試圖在武漢市紅十字會借用的武漢市國際博覽中心臨時倉庫外採訪，但在場保安阻止，被迫中斷直播。另一邊廂，一名男子拿走一箱3M口罩，並放入一輛車牌為鄂A0260W黑色私家車的車尾箱。

面對在場記者追問所屬的單位時，男子一直拒絕回答，然後返回倉庫。私家車司機沒有回答屬於哪個單位，又指物資是分配予領導，強調不清楚詳情，詳情要問剛才的男子，隨後駕車離開。

內媒記者發現，黑色私家車是武漢市政府辦公廳公務車，並撥打車門上的公務用車監督電話，但一直無人接聽。對於醫療物資分發混亂，湖北省紅十字會發聲明指深感痛心、自責和內疚，強調會對違反找規定人士追究責任。紅十字總會已派工作組往武漢監督，武漢市委宣傳部則指已上報事件，正在核實中。

另有內媒記者報道，從省外駛入的救援物資車輛不斷進入武漢市國際博覽中心，但有領取物資的定點醫院人員表示，等了3個多小時，只領到一箱口罩，急需的防護服一件也沒有。她指，醫院醫療物資告急，口罩及防護服只夠用一天。武漢市蔡旬區衞健委職員輪候很久才取得一箱口罩，他指物資要分發到各區基層醫院，但遠遠不夠。

在倉庫工作的紅十字會職員透露，捐贈的物資種類很多，他們沒日沒夜工作，但人手遠遠不夠。他又指，捐贈的醫療物資很多不符合醫用標準，強調物資分配是聽從衞健委指示，他們只負責發放。